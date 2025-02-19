Ağrı maçı 1 TL

Pazar günü saat 14.00'te oynanacak Denizlispor-Ağrı 1970 SK maçının bilet fiyatları belli oldu. Yönetim, bilet fiyatlarını 1 TL olarak belirlerken, biletlerin yönetim tarafından satın alındığı ve ücretsiz dağıtılacağı açıklandı. Başkan Erhan Ergil, "Ağrıspor maçı biletlerini sembolik olarak 1 TL olarak belirledik. Daha doğrusu biletler yönetimimiz tarafından satın alınıp taraftarımıza ücretsiz dağıtılacak. Gişelerde sembolik satış fiyatı yine 1 TL olacak. Taraftarımıza duyurulur. Bizim taraftar gücünden başka dayanağımız kalmadı. Bilet fiyatının faydası yok. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Kalabalık olalım" diye konuştu. Bu arada, rakip takım taraftarları için de bilet fiyatları 1 TL olarak belirlendi.