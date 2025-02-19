Azmetti başardı

İZMİR'İN şampiyon unvanlı başarılı tekvando sporcusu Ali Kerem'e Yeni Asır'ın haberleri uğurlu geldi. Son olarak Antalya'da düzenlenen Uluslararası Tekvando Turnuvası'nda 60 ülkeden 3.000 sporcu arasında 59 kiloda şampiyon olarak kategorisinde 1. olmayı başaran Ali Kerem'in yaşadığı sıkıntılar Yeni Asır tarafından duyurulmuştu.

GÖZ-GÖZ BÜNYESİNDE

Mahalledeki esnaf ve muhtar tarafından imece usulü desteklenen Ali Kerem ekonomik sıkıntılarla mücadele ederken, zorluklar içinde antrenman yapıyordu. 2022, 2023 ve 2024 yıllarında ısrarla Yeni Asır'ın yaptığı çağrılara kayıtsız kalmayan İzmir'in en köklü ve güzide kulübü Göztepe, genç ve gelecek vadeden sporcuya sahip çıktı. Göztepe Olimpik Branşlar'ın dikkatini çeken Ali Kerem'i kulüp bünyesine kazandıran Göz-Göz, Ali Kerem'i destekleme kararı aldı.

Yapılan yardımları karşılıksız bırakmayan Ali Kerem, başarılarıyla Mart ayında Estonya'nın başkenti Talin'de düzenlenecek Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na milli takım adına katılmaya hak kazandı. Mahallesindeki abilerini, kendisini destekleyen esnafları ve muhtarını yanıltmayan Ali Kerem, İzmir'in gururu oldu. Şu an Talin'de yapılacak müsabakalar için hazırlıklarını sürdüren Ali Kerem, yeni başarılar elde ederek Türkiye'nin gururu olmaya devam etmek istiyor.

TOK: OLİMPİYATIN TEMELLERİNİ ATTIK

ALİ Kerem'in spora başlamasına vesile olan ve yıllardır antrenörlüğünü sürdüren Serkan Tok sporcusunun başarısının tesadüf olmadığını belirtti. Tok, "7 yılın üzerinde ciddi çaba ve uğraşlar sonucunda Ali Kerem ile önemli bir şampiyonluk daha elde ettik. 2028 ve 2032 yıllarında yapılacak olimpiyat şampiyonaları için sporcular bu yaşlarda seçiliyor ve buna benzer turnuvalarda puan toplayarak olimpik sporcu olma yoluna giriyorlar. Ali Kerem bu anlamda çok önemli bir adım daha attı. Biz Olimpiyat arenasında yer alacağımıza inanıyoruz" dedi.