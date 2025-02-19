Denizlispor’a şok üstüne şok

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta ligde tutunma savaşı veren Denizlispor'da sıkıntılar bir türlü aşılamıyor. Doğalgaz şirketi tarafından kulübe gönderilen yazıda 1 milyon 961 bin 160 TL biriken borç ve 754 bin 436 lira gecikme bedeli olmak üzere kulübün toplam 2 milyon 765 bin lira borçlu olduğu bildirildi. Enerya şirketinden kulübe gönderilen borç hatırlatma ve gaz kesme bildirimi yazısında borcun bugün mesai bitimine kadar ödenmemesi durumunda doğalgazın kesileceğinin bildirilmesi şok etkisi yarattı. Konuyla ilgili konuşan Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, "Bu soğukta gazı kestirip bu çocukları mağdur edeceksiniz ya.. Kesenlere değil kestirenlere bakmak lazım. Her şeyin farkındayım, hele sabır. Tam son kozumuzu oynarken sırtımıza yeni oklar saplanmaya devam ediyor. Zamanlama manidar" diye tepki gösterdi.

HACİZ MEMURLARI GELDİ

Yeşil-siyahlılar, dün kulübe haciz memurlarının gelmesiyle ikinci şoku yaşadı. Daha önce teknik heyette çalışan bir antrenörün alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübe haciz gönderdiği öğrenildi. Başkan Ergil "Leş kargaları gelip Denizlispor'un ölüsünü paraya çevirme derdinde" diye sert çıktı. Haciz memurlarının Denizlispor'un Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelerek spor aletlerini haczetmek istediği ileri sürüldü. Yöneticilerin haciz işlemine izin vermek istemedikleri ve evraklara imza atmadıkları da belirtiliyor. Başkan Ergil sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Zamanlama manidar. Şu an destek arayışı için uzaktayım ve kulübe icra için gelmişler. Bekleyin diyorum, avukat beklemem diyor. Ellerini ovuşturan leş kargaları Denizli'nin ölüsünü paraya çevirme derdinde. Onların tek derdi rant" ifadelerini kullandı