Galatasaray’dan TFF’ye rest

SÜPER Lig'de 24 Şubat Pazartesi Rams Park'ta oynayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi gerilim yine yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu, derbi öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray başkanlarını Riva'ya davet etmişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten davete dair dün flaş açıklamalar geldi.

İyi niyet konusuna değinen Özbek, "Mektup özetle Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Artık şunu sormak gerekir, şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler aklınıza geldi? 8 aydan beri neredeydiniz. Daha henüz bizden bir cevap almadan toplantıyı duyurdu. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap vermemişken ve önemli maçımıza bir saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrıyı takdirlerinize bırakıyorum. Amaçları reklam çalışmasıysa bunun tarafı olmayacağımın bilinmesini istiyorum" dedi.

BU MAÇ İLK KEZ OYNANMIYOR

Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekten futbol dünyası olarak, Türk futbolu olarak zor ve çok eziyetli bir dönemden geçiyoruz. Olaya bakar mısınız? Türk futbolunda bugüne kadar sanki bu derbi ilk defa Türkiye'de oynanıyor. İlk yarı derbi oynanmamış, o zaman bu kardeşlik, itidal çağrılarına hiç ihtiyaç duyulmamış... Ne zaman Galatasaray'ın sahasında oynamaya sıra geldiği zaman itidal çağrısı, memleketin huzuru, Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor."

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME YAPTI

DERBİ öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşmeyeceğini açıklayan G.Saray Başkanı Dursun Özbek ezili rakibine gönderme yaptı. F.Bahçeli yöneticiler için 'Ahlaksız' yakıştırmasını yapan Özbek, "Bugün benden haddini bilmeyen, giderek ahlaksızlaşan rakibimiz hakkında konuşmamı beklediğinizi tahmin ediyorum. Hepimizin içinde birikmiş çok şey var, bunun da farkındayım. Sizden önümüzdeki hafta oynanacak maça kadar sabretmenizi rica ediyorum. Sürekli bizi kışkırtarak, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bu projenin oyununa gelmeyeceğim. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak toplumun ayarlarıyla oynama çalışmalarına da izin vermeyeceğim" diye konuştu.