Genç masa tenisi hakemine yeni görev

İZMİR bölgesi uluslararası masa tenisi hakemlerinden Özhan İlan, Türkiye Masa Tenisi Federasyon Başkanı Kerim Koç tarafından Merkez Hakem Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi. Ulusal ve uluslararası birçok müsabakada ülkemizi başarı ile temsil eden genç hakem İlan, "Bana bu görevi layık gören federasyon başkanımız Sayın Kerim Koç'a çok teşekkür ederim. Özellikle hakem gelişim seminerlerinde ve aday hakem kurslarında tecrübemi aktarmak istiyorum. Türkiye Masa Tenisi camiamız için çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu. Özhan İlan, ayrıca Nevşehir Kapadokyada başlayan Dünya Masa Tenisi Şampiyonası Sıralama Yarışmaları'nda da görev yapıyor.