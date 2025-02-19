Kartal Dju’dan vazgeçmiyor

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde listesine aldığı ve anlaşmaya sağlayamadığı Midtjylland'da oynayan 20 yaşındaki golcü Franculino Dju için yaz transfer döneminde yeniden harekete geçeceği öğrenildi. Danimarka ekibi, mukavelesini yenilediği futbolcu için çok yüksek bir bonservis bedeli talep edince transfer gerçekleşmemişti. 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 1.86 boyundaki futbolcu için sezon sonunda tekrar masaya oturulacak. Danimarka ekibinin Dju'nun satışından en az 20 milyon Euro gelir beklediği kaydedildi. Dju, Danimarka ekibinde bugüne dek 58 maça çıktı ve 27 gol, 11 asist üretti. Bu arada Süper Lig'de Trabzonspor'u yenerek moral bulan Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı'nın oldukça ağır bir grip geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.