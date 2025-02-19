KSK’den tarihi çağrı

Üçüncü Lig 1. Grup'ta bu sezon son yılların puan rekorunu kırarak şampiyonluk yarışını sürdüren İzmir'in en köklü spor kulüplerinden biri olan Karşıyaka'da taraftarlar uzun süre sonra camia olarak kenetlenmek için seferberlik başlattı. Son 7 yıldır düştüğü 3. Lig'den bir türlü kurtulamayan, bu sezon yaşadığı maddi ve idari sıkıntılara rağmen performansıyla camianın seneler sonra umutlarını yeşerten Kaf- Kaf, tribünde de eski günlerine dönmek istiyor. Yeşil-kırmızılı taraftarlar tarihi zor günlerden geçerken sportif olarak mücadelesini sürdüren ay-yıldızlı Karşıyaka armasını gelecek nesillere miras bırakmak için sosyal medyadan camiaya seslendi.

OMUZ OMUZA STADA GIDILECEK

Yeşil-kırmızılı taraftarlar, eski günlerdeki gibi birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Karşıyakalılar, 3'üncü Lig'de cumartesi günü Alsancak Stadı'nda oynanacak Kuşadasıspor maçına önceki yıllarda olduğu gibi saat 12.00'de Karşıyaka Çarşı'da buluşup omuz omuza gidecek. Organizasyona Başkan İlker Ergüllü de katılacak.