Maziyi arıyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibine karşı oynadığı maçlardan arzu ettiği sonuçlarla ayrılamazken, ezeli rakiplerine karşı mazisindeki başarılı sonuçları arıyor. Ligde şampiyon olduğu 2021-2022 futbol sezonunda üç büyük rakibi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, bu sezon 4 müsabakada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Trabzonspor, şampiyon olduğu sezonda rakiplerine karşı 6 maçta 12 puan çıkarma başarısı gösterirken bu sezon 4 karşılaşmada sadece 1 puan elde edebildi. Bordo- mavililer, 2022-2023 sezonundaki büyük maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken geçen sezon da 2 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.