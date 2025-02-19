‘Şampiyonada güçlü olacağız’

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Şampiyonası'nda güçlü bir kadroları olacağını söyledi. Kasım ayında Macaristan ile oynanan iki maçı da kazanarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde ettiklerini dile getiren Ataman, "İki maçımız kaldı. Bunlardan ilkini İtalya ile burada oynayacağız. Orada 7 sayı farkla kaybetmiştik. Şimdi gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Ne kadar Avrupa Şampiyonası'na gitmemize etki edecek bir maç olmasa da sonuçta prestij olarak grubu lider bitirmek istiyoruz. İzlanda ile de grup maçlarını tamamlayacağız. Avrupa Şampiyonası'nda güçlü bir kadromuz olacağını düşünüyoruz. 1 haftalık süreçte en iyisini yapıp İtalya maçını kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.