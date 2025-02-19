Ya yerli ya Perri

Galatasaray'da kaleci arayışı gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılıların efsane file bekçisi Fernando Muslera'nın sezon sonunda vedaya hazırlanması sebebiyle şimdiden görüşmelere başlayan sarı-kırmızılıların öncelikli hedefinin yerli olduğu iddia edilirken, Eyüpspor kalecisi Berke Özer ve Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı listenin başına çeken sarı-kırmızılılar bu iki kaleciden sonuç alamazsa yabancı hamlesini gerçekleştirecek ve Lyon'un Brezilyalı kalecisi Lucas Perri'yi kadrosuna katacak. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Perri'nin Lyon ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Perri'nin menajerine hedefleri ve projeleri anlatan yönetim, "Gelirim" yanıtı aldı. Bunun üzerine maddi sıkıntılarla boğuşan Lyon ile temasa geçen yönetim, ilerleyen günlerde resmi teklifini iletecek.

ANTHONY TAYLOR YÖNETECEK

UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off turu rövanş maçında yarın oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, RAMS Park'ta 20.45'te başlayacak müsabakada Anthony Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Sam Barrott yapacak. İlk maç 4-1 Alkmaar'ın üstünlüğü ile bitmişti.