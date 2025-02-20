Altınordu’da gözler artık zirvede

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran 47 puanlı Altınordu,artık gözünü zirvedeki Sarıyer'e çevirdi. Pazar günü deplasmanda kendisiyle aynı puandaki Kastamonuspor'la oynayacağı kritik müsabaka hava koşulları nedeniyle ertelenen İzmir temsilcisi, dinlenerek geçireceği bu haftanın ardından sıradaki maçlara odaklanacak. Son 8 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyerek vites yükselten kırmızı-lacivertliler, bir sonraki hafta Play-Off hattının hemen altında yer alan 35 puanlı Beykoz Anadolu'yu konuk edecek.

GURBETTE 1 KEZ YENİLDİ

Bu maçı kayıpsız geçerek galibiyet serisini sürdürmek isteyen Altınordu, daha sonra Ege derbisinde Play-Off'u hedefleyen Fethiyespor'a konuk olacak. Deplasmanda şimdiye kadar 1 kez maç kaybeden İzmir temsilcisi 11 dış saha maçında 5 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi alırken; 22 gol atıp 8 gol yedi.