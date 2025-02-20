Arkas’ın hedefi kupa

Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselen Arkas Spor gözünü şampiyonluğa dikti. İzmir ekibinin yarı finaldeki rakibi Fenerbahçe oldu. Federasyon tarafından belirlenecek bir ilde iki gün sürecek Dörtlü Final'de kupaya uzanacak ekip ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak. Efeler Ligi'nde liderlik koltuğuna oturan Ziraat Bankkart'ı set vermeden dize getiren Arkas daha önce 3 kez müzesine götürdüğü kupayı bir kez daha kazanmak için kolları sıvadı.

FİLEDE ÖNCÜ KULÜP

Türk voleybolunda erkeklerde ilk Avrupa kupasını ülkemize getirip, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final oynayan ilk Türk takımı olmayı başaran Arkas Spor, bu anlamda öncü kulüp olmayı başardı. Mavi-beyazlı kulüp, 2024-25 sezonunu Kupa Voley şampiyonluğu ile tamamlayarak kupa koleksiyonuna bir yenisini daha eklemek istiyor. Efeler Ligi'nde toplam 4 şampiyonluğu bulunan İzmir ekibi; 3 kez Kupa Voley, 1 kez CEV Challenge Kupası, 1 kez Şampiyonlar Kupası, 1 kez de Balkan Kupası'nı kaldırdı. Arkas Spor, Kupa Voley'de Dörtlü Final'de hedefe ulaşması halinde müzesine 11'inci kupayı getirmiş olacak.