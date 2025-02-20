Dev derbiye yabancı hakem

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü Rams Park'ta oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan yabancı hakem tartışmalarına nokta koydu.

Hacıosmanoğlu, ezeli derbiyi yabancı hakemin yöneteceğini resmen açıkladı. Derbinin hakeminin dünya çapında yabancı bir hakem olacağını ifade eden Hacıosmanoğlu, "En başından beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz. Bu maçı yönetecek çok arkadaşlarımız var. Biz bu kararı alırken kulüplerin talebi üzerine 'Eğer başvurursalar alacağız' dedik, ama yönetim kurulundaki arkadaşlar bana tam yetki verdi" dedi.

YAZIŞMALAR YAPILDI

Hacıosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tartışmaların önünü kesmek ve hakem arkadaşlarımızı da tartışır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapıldı, teyitleri de alındı. Hakem atamalarına MHK bakıyor. Hafta sonu hakem açıklanırken ona da bakarsınız" diye konuştu.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

İbrahim Hacıosmanoğlu, ezeli derbi öncesi sağduyu çağrısı yaptı. Hacıosmanoğlu, "Tüm kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan sağduyunun ve karşılıklı saygının öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu, futbolun sağlıklı bir atmosferde ve iklimde geçmesini arzu ediyoruz. İki kulüp arasındaki gerginliğin azaltılması başta bizim olmak üzere tüm Türkiye'nin arzu ettiği bir şey. Zira iki kulüp arasında oluşan gerginlik, Türk futbol ailesini olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A JET YANIT VERDİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbi öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte toplantı taleplerini reddeden G.Saray Başkanı Dursun Özbek'e de yanıt verdi. Özbek'in daha önce toplantı davetine olumlu yanıt verdiğini ifade eden Hacıosmanoğlu, "Biz federasyon olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bu toplantıyla alakalı önceden bilgi verdik. Pazartesi günü, salı günü toplantı yapılacağına dair davetiye yazı yazdık. Bu davetiyeyle ilgili önceden haber verdik. İlk olarak Fenerbahçe 'tamam' dedi, Galatasaray Genel Sekreteri çarşamba günü olup olmayacağını sordular. Bunun üzerine biz de Fenerbahçe tarafına uygun olup olmadıklarını sorduk. Onlar da bize olumlu dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız tekrar Galatasaray'a dönüş yapıp, çarşamba günü toplantının yapılacağını söyledi. Onların da kabul etmesi üzerine biz de kamuoyuyla paylaştık. Bu kelimeler ışığında kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.

FAVORİ HAKEM SLOVEN VİNCİC

TÜRKIYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun derbiyi dünya çapında yabancı bir hakemin yöneteceğini açıklamasından sonra gözler adaylara çevrildi. Ezeli derbi için ön plana çıkan isim ise, Slovenyalı hakem Slavko Vincic oldu. Bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yapan Vincic, geçen sezon Borussia Dortmund- Real Madrid arasında oynanan son Şampiyonlar Ligi Finali'ni yönetti. Derbi için TFF'nin favorisi konumunda yer alan Vincic'in yanı sıra Romanya'dan Istvan Kovacs, Fransa'dan Clement Turpin, Polonya'dan Szymon Marciniak isimleri de ön plana çıkan isimler oldu.

ASLAN İSTEMİYOR

Galatasaray'ın derbiyi yönetmesi muhtemel hakemlerden Slavko Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirdiği iddia edildi. Galatasaray'ın bu talebi federasyon tarafından reddedildi. Hakemin kim olacağına MHK ile yapılacak istişare sonrası karar verileceği cevabı verildi

YABANCI KARARI ÜZÜNTÜ VERİCİ

FIFA kokartlı eski hakem Hüseyin Göçek, Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yönetmesine ilişkin alınan kararı eleştirdi. Bu kararı üzüntüyle karşıladığını dile getiren Göçek, "Bir yabancı hakemin gelip Türkiye'de görev alması üzüntü verici. Bu karardan sonra Türk hakemlerinin bilinçaltlarında da olumsuzluk olur. Her şeyden önce yurt dışındaki bakış açısı farklı olacak. UEFA ve yurt dışı basını bundan sonra bu maçları yönetecek kapasitede Türk hakemi olmadığını düşünecekler. O tescillenmiş oldu. Biz kendi insanımıza güvenmezsek, Avrupa'daki insanın bize güvenmesini bekleyemeyiz" ifadelerini kullandı.