Kolay bir maç olmayacak

Süper Lig'de geçen hafta Başakşehir'i deplasmanda tek golle yenip, düşme hattındaki rakipleri Hatayspor ve Adana Demirspor'la üst üste oynayacağı hayati öneme sahip maçlara hazırlanan Bodrum FK, çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. Hatayspor mücadelesi öncesi değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Topa sahip olmadığımızda yapmamız gereken şey savunma yapmak. Topa sahip olduğumuz zaman da ön tarafta daha etkin nasıl olabiliriz bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz" dedi. Geliştirmeleri gereken noktalar olduğuna dikkat çeken Portekizli tecrübeli teknik adam, "Baktığımız zaman karşımızdaki takımın ben şu an puan sıralamasında hangi durumda olduğuyla çok ilgilenmek istemiyorum. Onlar da muhtemelen buraya kazanmak için gelecek. Onlar da tıpkı bizim gibi 11 kişi sahaya çıkıyor. Bu açıdan kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Çünkü onlar da her şeylerini verecek. Aç olmamız lazım, rakibimize saygılı olmamız lazım, kazanmak için oynamamız lazım, olayın özü bu. Taraftarımız için en iyisini istiyoruz. Bizi desteklemeye ve yanımızda olmaya devam edin. Biz taraftar için savaşacağız" diye konuştu.