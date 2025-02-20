Trabzonspor’da Ozan gelişmesi

Sezon başında büyük umutlarla Trabzonspor'a transfer olan fakat bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Ozan Tufan için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Ozan Tufan, bu sezon Trabzonspor formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu söz konusu müsabakalarda 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Rus kulüplerinden Dinamo Moskova'nın tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgilendiği öne sürüldü. Rusya'da transfer dönemi bugün sona erecek. Moskova temsilcisinin bordo-mavililerle anlayarak transferi bitirmek istediği gelen bilgiler arasında. Ancak son gün transferin gerçekleşmemesi durumunda Dinamo Moskova'nın Ozan'dan vazgeçmeyeceği ve yaz transfer döneminde mutlaka kadrosuna katacağı öne sürüldü.