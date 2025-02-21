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Altekma’nın konuğu Halkbank

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altekma’nın konuğu Halkbank

Efeler Ligi'nde son 2 maçında İstanbul Gençlikspor'a 3-1, Ziraat Bankkart'a (D) 3-0 yenilen Altekma bugün evinde Halkbank'la kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 23'üncü hafta mücadelesini Ferhat Büyükpamukçu, Mümin Şalvarlılar hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleti 110 TL'den satışa sunuldu. Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında hafta içinde konuk olduğu Halbank'a 3-1 yenilerek kupaya veda eden Altekma ligde rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Ligde 20 karşılaşmada 10 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisi 15 galibiyeti bulunan zirve takipçisi Başkent temsilcisine ilk yarıda deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu.

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