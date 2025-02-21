Aslan Tahkim’e gitti

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in atanmasının ardından yürütmeyi durdurmak için dün Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu. Galatasaray'da yönetim, derbinin hakeminin değişmesi yönünde fikir birliğine vardı ve hemen Tahkim Kurulu'na başvurdu. Bu başvuru sonrası sarı-kırmızılılar, Tahkim Kurulu'nun vereceği kararı beklemeye geçti. Ayrıca sarı-kırmızılılar, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i de derbiye davet etti. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan yönetim, Ceferin'e bir davet mektubu gönderdi.

ŞAHİTLİK EDİN

Galatasaray'ın davet mektubunda, "Yaşananlara 'şahitlik' etmeniz için sizi derbiye davet ediyoruz" denildiği iddia edildi.