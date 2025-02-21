Genç Akçiçek’e Bayern kancası

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek, Avrupa devlerinin takibinde. Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun üzerine titrediği 19 yaşındaki stoper için devler sıraya girdi. Avrupa'daki ünlü scoutlar, Anderlecht ile oynanan ilk maçta performansıyla dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcuyu yakından takibe başladı. Bu kulüplerden en ciddi olanı ise Alman panzeri Bayern Münih oldu. Almanların ünlü kulübü, Fenerbahçe'nin pazartesi günü Galatasaray ile Rams Park'ta oynayacağı derbiyi tribünden takip edecek.

MOURİNHO SATIŞA KARŞI

Münih ekibi başta olmak üzere Avrupa'nın dev kulüplerinin Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği öğrenildi. Portekizli çalıştırıcı Mourinho'nun da yönetim ile sürekli temas halinde olduğu ve genç oyuncunun transferi için acele edilmemesini istediği belirtildi.