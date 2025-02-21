Kartal Eyüp önünde

Beşiktaş Süper Lig'de bu gün, Eyüpspor'a konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Beşiktaş, 38 puanla 5. basamakta yer alırken Eyüpspor ise 40 puanla Kartal'ın hemen üzerinde konumlanıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen siyah-beyazlılar, Ligde oynadığı son 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. "Kara kartal", Eyüpspor'u yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemiyor.

DÖRT EKSİK VAR

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Zaynutdinov ve Emrecan Terzi ile henüz hazır olmayan Necip Uysal ve Gabriel Paulista'nın da bugünkü maçta kadroda yer alması beklenmiyor.

SİYAH-BEYAZLILARDA GENÇLERE GÜVENOYU

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, genç yıldızlarına güvenoyu verdi. Norveçli teknik adam bu sezon istenilen performansı sahaya yansıtamayan ve sadece 2 gol atabilen 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy ile 1 gol, 1 asistle sezona devam eden 17'lik Mustafa Hekimoğlu'nu koruma altına aldı. İki genç oyuncuyla da yakından ilgilenen başarılı teknik adam, teknik ekibinden de iki yıldızını yalnız bırakmamalarını söyledi. Her iki oyuncudan da iyi futbol ve gelişime odaklanmalarını isteyen Solskjaer, genç santrforlarına özgüven aşılıyor.