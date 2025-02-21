KSK’nin potada nefesi yetmiyor

Karşıyaka Basketbol Takımı bu sezon sancılı bir süreç geçiriyor. Ligin ilk 9 haftalık bölümünde 7 galibiyet alarak zirveyi kovalayan Kaf-Kaf, yaşadığı ekonomik kriz ve kadrosunun dağılmasına paralel olarak düşüşe geçti. Yeşil-kırmızılılar, son 7 lig, 2 Avrupa ve 1 kupa karşılaşmasını kaybederek büyük yıkım yaşadı. İzmir ekibi bu süreçte oynadığı 5 karşılaşmada 3. çeyreğe kadar rakipleriyle başa baş bir mücadele gösterse de, sonunu getiremedi.

SON PERİYOTTA TESLİM OLUYOR

Başantrenör Sinan Aksoylar'ın öğrencileri ligde son oynadığı Mersin karşılaşmasının 3. çeyreğini 66-54 önde tamamlamasına rağmen normal sürenin 80-80 eşitlikle tamamlamasını engelleyemedi. Ardından uzatma anlarında rakibine 94-87'lik skorla teslim olmaktan kurtulamadı. Karşıyaka, 93-81 kaybettiği Tofaş mücadelesinin ilk yarısını 44-40 önde tamamlamasına rağmen, 3. periyotu 7 sayı geride kapattı. Son periyotta oyuncularının da yorulmasıyla mücadeleden 12 sayı farkla mağlup ayrıldı. Kaf-Kaf 95-73'lük skorla yenildiği Türk Telekom deplasmanında son periyota sadece 2 sayı geride girse de, final çeyreğinde dağıldı. KSK, Türkiye Kupası çeyrek finalinde 97-88'lik skorla yenilerek elendiği G.Saray karşısında da ilk yarıyı 49-44 önde tamamlamasına rağmen, ikinci devrede açılan tek haneli farkı eritemeyip taraftarını üzmeye devam etti. Yeşil-kırmızılılar, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabında da 3. periyotu sadece 1 sayı farkla 61-60 geride kapatsa da yine son çeyrekte rakibine ayak uyduramamış, 84-68'lik mağlubiyetle tur için avantajı rakibine vermişti.