Trabzon’da Banza parladı

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, Paul Onuachu'nun geçen sezonki performansına yaklaştı. Sezon başında Braga'dan 2 milyon Euro bedelle kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu. Süper Lig'de 22 karşılaşmada 36 gol üreten bordo-mavili takımda 19 maça çıkan Simon Banza, 14 kez ağları havalandırdı. Konyaspor, Fenerbahçe ve Adana Demir ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Banza; Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Samsun, Antalya, Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

NİJERYALIYI GEÇECEK

Simon Banza, bu hafta Gaziantep FK ile oynanacak maçta bir gol atması halinde Onuachu'nun geçen sezonki performansını yakalayacak, 2 gol atması durumunda ise ligin bitimine 13 hafta kala Nijeryalı oyuncuyu geride bırakacak.