Göztepe’de Taha sancısı

Süper Lig'de Avrupa Kupaları'nı hedefleyen Göztepe'de, genç savunma oyuncusu Taha Altıkardeş sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramadı. Sezon başında gösterdiği performansla Türkiye ve Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Taha, formaya hasret kaldı. Ligin 16. haftasında oynanana Hatay deplasmanında sakatlandıktan sonra altı haftadır yeşil-sahalardan uzak kalan 21 yaşındaki defans oyuncusunun, takıma dönüş tarihi uzadı. İlk 11'e uzak kalan Altıkardeş'in en az 2-3 hafta daha tedavi görmesi bekleniyor. Sakatlıklar nedeniyle birçok bölgede solduğu gibi savunmada da sıkıntı yaşayan teknik direktör Stanimir Stoilov, Taha'dan gelen haber üzerine yine bir şok yaşadı. Göztepe'nin 2023-2024 sezonu yaz transfer döneminde Trazonspor'dan kadrosuna kattığı Taha Altıkardeş, Göz-Göz'deki performansıyla eski takımını pişman etmişti. Trabzonsporlu taraftarlar Taha'yı ellerinden kaçırmanın üzüntüsünü yaşarken, futbolcuyu Almanya, Fransa ve Belçika ekipleri yakın takibe almıştı. Taha'nın forma giyemediği süreçte teknik heyet savunmadaki başarılı performansını ve hücumdaki sürpriz çıkışlarını aradı.

KRİTİK HAFTALARA GİRİYOR

Süper Lig'de geçen haftayı bay geçiren Göztepe bu hafta sonundan itibaren Avrupa yolunda adeta kader maçlarına çıkacak. Yarın deplasmanda ateş hattında yer alan Kayseri'ye konuk olacak Göztepe, bu kritik mücadelenin ardından 3'üncü sıradaki Samsunpor'u ağırlayacak. Daha sonra yine düşme korkusu yaşayan Sivasspor deplasmanına çıkacak İzmir ekibi, önce önemli rakiplerinden Eyüpspor'u misafir edip, daha sonra da yine son haftalarda çıkışa geçen ve Avrupa'yı kovalayan Trabzon'la gurbette kozlarını paylaşacak.

CEZADA 4. SIRADA

Göztepe'ye bu sezon adeta ceza yağdı. Ligde 23 hafta geride kalırken, sarı-kırmızılılar Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından en çok tribün cezası alan takım oldu. Gürsel Aksel Stadı'nda hemen hemen her maçını kapalı gişe oynayan Göz-Göz, toplam 21 blok, 1 milyon 171 bin 500 TL para ve 1 maç da saha kapatma cezası aldı.

ASLAN ZİRVEDE

Sarı-kırmızılılar, tribün ceza sıralamasında G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın hemen ardından konumlandı. Zirvede yer alan G.Saray 55 blok, 1 milyon 388 bin lira para cezası, F.Bahçe 32 blok ve 2 milyon 797 bin 500 lira para cezası, Beşiktaş ise 26 blok, 2 milyon 34 bin lira da para cezası aldı.