Horoz’dan isyan

Ekonomik ve idari sıkıntıları aşamayıp 3'üncü Lig'e kadar gerileyenDenizlispor üst üste şoklarla sarsıldı. Yeşilsiyahlıların Haluk Ulusoy Tesisleri'nin doğalgazı faizleriyle birlikte 1 milyon 961 bin 160 TL tutan birikmiş borç nedeniyle kış ortasında kesilirken, transfer yasaklısı takımdaki altyapı patentli genç futbolcuları soğukta kalan yönetim sert bir açıklama yayınladı. Yıllardır maddi ve idari sıkıntıların bitmediği, 4 yıl içinde Süper Lig'den amatöre düşmenin kıyısına gelen Denizlispor, birçok sorununun yanında kışın en soğuk döneminde ısınmadan mahrum kaldı. Erhan Ergil başkanlığındaki yönetim ise yaşananlara tepki gösterip, sahipsiz bırakılan kulüpte savaşmayı bırakmayacaklarını ifade etti.

'İNSANLIK DIŞI KOŞULLAR'

"Bu bir utançtır. Denizlispor sahipsiz bırakıldı!" diyen yönetim, "Bu arma, bu şehir için savaşan futbolcular ve teknik ekip insanlık dışı koşullara mahkum edildi! Tesislerimizin doğalgazı kesildi, yemek yok, sıcak su yok, ısınma yok! Bu takımın futbolcuları sahada ter döküyor ama akşamına battaniyeye sarınarak donmamak için mücadele ediyor! Bu bir kulüp için değil, bir insan için bile utanç verici bir durumdur! Bizi bitirmek isteyenlere sesleniyoruz, başaramayacaksınız! Bu arma, bu renkler sizin oyunlarınıza boyun eğmeyecek! Bizi yok sayabilirsiniz, sırtınızı dönebilirsiniz, sesimizi kısmaya çalışabilirsiniz ama biz pes etmeyeceğiz! Şerefimizle direniyoruz, şerefimizle savaşıyoruz!" açıklamasını yaptı.

DUŞ ALAMADILAR KAHVALTI YAPMADILAR

Borcunu ödeyemediği için doğalgazı kesilen Denizlispor'da futbolcular zor duruma düştü. Haluk Ulusoy Tesisleri'nin doğalgazı kesilince tesislerde ısınma klimalarla sağlanırken, futbolcuların yatakları 3-4 odaya toplandı. Önceki silince gün saat 14.00'te gerçekleştirilen antrenman sonrası doğalgazlı ocakların çalışmaması nedeniyle futbolcular kahvaltısız antrenmana çıkmak zorunda kaldılar. Antrenman sonrası sıcak su sorunu da baş gösterdi ve futbolcular duş alamadı. Krizin ne zaman çözüleceği ise belirsizliğini koruyor.