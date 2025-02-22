İzmir’e geliyorlar

Voleybolda Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olan İzmir, bir büyük finale daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final'in İzmir'de yapılmasını kararlaştırdı. Halkapınar Spor Salonu'nda organize edilecek final müsabakaları 4-5 Nisan'da gerçekleşecek. Böylece Halkapınar Spor Salonu, uzun yıllar sonra büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Organizasyonun ilk gününde Eczacıbaşı-Vakıfbank ve Fenerbahçe-Türk Hava Yolları arasında yarı final maçları oynanacak.

CEV KUPASI'NA GİDECEK

Galip gelen iki takım ikinci gün şampiyonluk mücadelesinde sahne alacak. Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon olacak kulüp önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak. İzmir'de son olarak 30 Nisan 2023'de Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan Kupa Voley finalinde Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Vakıfbank şampiyon olmuştu.

ERKEKLERİN FİNALİ RİZE'DE

Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de dörtlü final organizasyonu erkeklerde ise Rize'de yapılacak. Halkbank, Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor ve İstanbul Gençlik Spor'un yer alacağı dörtlü finallerin ev sahibi 22-23 ya da 23-24 Mart tarihlerinde Rize'deki Yenişehir Spor Salonu olacak. Turnuvada İzmir temsilcisi Arkas Spor'un rakibi Fenerbahçe Medicana olmuştu. Arkas, rakibini yenmesi halinde finalde Halkbank-İstanbul Gençlik galibiyle oynayacak.