İzmirli Sinan’ın hedefi olimpiyatlar

İzmir'de 3 yaşında serebral palsi (beyin felci) teşhisi konulan ve yıllar önce başladığı para masa tenisinde Türkiye'de birincilikler elde eden Sinan Salman, şimdi de olimpiyatları hedefliyor. Profesyonel olarak eğitim aldıktan sonra 2017'de tanıştığı hocası Sibel Altın'ın teşviğiyle kendini geliştirerek 2021 Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda 2'nci olan Salman, 2024'te ve bu yıl düzenlenen Türkiye şampiyonalarında da birinci oldu. Avrupa'da yarışmak istediğini ve Los Angeles'ta düzenlenen Dünya Olimpiyat Şampiyonası'na katılmayı hedeflediğini ifade eden genç sporcu, "Masa Tenisi Federasyonu'ndan destek bekliyorum" dedi.