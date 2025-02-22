Manisa FK’nın tadı yok

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasının açılış maçında Manisa Futbol Kulübü sahasında konuk ettiği Boluspor'a 2-0 yenildi. Geçen hafta deplasmanda Malatyaspor'a farklı yenerek nefes alan siyah-beyazlılar bu sonuçla düşme hattından uzaklaşamadı. 5. dakikada Boluspor atağında Jefferson'un ceza sahası içindeki ara pasında ceza sahasının sol çaprazından meşin yuvarlağa vuran Paul'un şutu kalenin çaprazından auta çıktı. 37. dakikada ani gelişen Boluspor atağında Paul Makairu'nun verdiği pasla ceza sahasının solunda buluşan Enes Alıç güzel bir vuruşta meşin yuvarlağı kalenin sağ köşesinden ağlarla buluşturdu: 0-1. 45+1. dakikada kendi ceza sahası içinden gelen uzun pasa hareketlenerek kaleci Alperen'le karşı karşıya kalan Paul Makairu'nun şutu kale direğinin sağından auta çıktı.

SKORU HASANİ BELİRLEDİ

55. dakikada Boluspor'da Jefferrson'un ceza sahası içinde kafayla vurduğu top direkten geri döndü. 59. dakikada Boluspor'da Hasani'nin çektiği şutu kaleci Alperen kurtardı. 67. dakikada Boluspor'da Kosta Aleksic orta sahada aldığı topu Hasani'ye verdi. Ceza sahasının içine giren Hasani topu ağlarla buluşturdu: 0-2. 85. dakikada Manisa'da oyuna giren topla buluşan Efe Taylan'ın çektiği şutu kaleci Çağlar kurtardı, top kornere gitti. Manisa FK maçı 2-0 kaybetti.