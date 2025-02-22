  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Teknik direktör değirmeni Nazilli

Teknik direktör değirmeni Nazilli

Siyah-beyazlı Aydın temsilcisi, takımda bu sezon görev yapan 5. teknik direktör olan Muzaffer Taşkın ile de yollarını ayırdı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Teknik direktör değirmeni Nazilli

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Nazillispor, takımda bu sezon görev yapan 5'inci teknik direktör olan Muzaffer Taşkın'la da yollarını ayırdı. Ara transferde kulüpteki mali sıkıntılar nedeniyle önemli oyuncularını kaybederken yasağı da son anda açamayınca takımı takviye edemeyen siyahbeyazlılarda Muzaffer Taşkın dönemi de sona erdi. Kulüp yönetimi tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Taşkın'la yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığı vurgulanarak, "Teknik direktörümüz Muzaffer Taşkın'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. Sezon başından bu yana istikrar yakalayamayan Nazillispor'da daha önce teknik direktör olarak Yüksel Yeşilova, Özkan Kılıç, Gürhan Sönmez ve Hakan Fırıloğlu da görev yapmıştı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA