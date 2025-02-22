Trabzon rotasyon yapacak

Süper Lig'de Beşiktaş karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor, kötü gidişatı tersine çevirmek için harekete geçti. Teknik direktör Şenol Güneş, lig ve kupa mücadelesinde üst üste oynayacakları Gaziantep FK ve Rizespor maçlarında çifte zafer hedefliyor.Güneş'in, yarınki Gaziantep FK maçında yeni transferlerin tamamını sahaya sürmesi bekleniyor. "En iyi tarafımız hücumda sayısal açıdan kaliteli oyuncularımızın olması" diyen deneyimli çalıştırıcı, yakın vadede 4-2-4 sistemine de geçmeyi düşünüyor.

SİSTEM DEĞİŞECEK

Güneş, Gaziantep FK karşısında 4-2-3-1 dizilişinden vazgeçmese de oyunun içerisinde 4-2- 4'ü deneyebilir. Beşiktaş derbisinde yedek kalan Zubkov, bu kez ilk 11'e çok yakın. En uçta Simon Banza, arkasında ise Zubkov, Cham ve Sikan'ın birlikte görev alması oldukça yüksek.

JABOL FOLCARELLİ İDMANDA SAKATLANDI

Trabzonspor, ara transfer döneminin son günü kadrosuna kattığı Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavililer Tim Jabol Folcarelli'nin sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Karadeniz ekibi, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını belirtti. 25 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'da hiç süre alamazken geçtiğimiz çarşamba günü yapılan idmanda sakatlık yaşadığı öğrenildi.