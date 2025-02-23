Beşiktaş’ta rota Benfica’ya çevrildi

Ara transfer dönemini 2 hamleyle geçiren Beşiktaş'ta yeni sezon için çalışmalar da hızlandı. Kara Kartal'da başkan Serdal Adalı, scouting ekibi ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le beraber çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda son olarak gündeme sürpriz bir ismin geldiği ortaya çıktı. Gedson Fernandes'in yüzde 50 sonradan satış pay hakkını, Portekiz ekibi Benfica'dan almak için girişimlerde bulunan Kara Kartal'ın aynı takımdan Andreas Schjelderup'u istediği öne sürüldü. Piyasa değeri 10 milyon Euro bandında olan 20 yaşındaki Norveçli sol kanat, 2 sene önce Nordsjaelland'dan 9 milyon Euro karşılığında Benfica'ya transfer olmuştu. Bu sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda toplam 22 maça çıkan genç oyuncu; sahada bulunduğu 797 dakikaya 3 gol ve 4 asist sığdırdı.