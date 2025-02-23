Ergil’den flaş iddia

Denizlispor'da sular durulmuyor. yeşil-siyahlıların başkanı Erhan Ergil flaş açıklamalarla geçmiş yönetime ateş püskürdü. Son günlerde yaşanan doğal gaz kesilmesi, kulübün araçlarının bağlanması ve altyapı hocalarının kazan kaldırması olaylarının bardağı taşıran son damla olduğunu kaydeden başkan Erhan Ergil, eski başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve ekibinin kulübe resmen kabus gibi çöktüklerini belirtti. Ergil, "Defalarca kendileriyle görüştük. Dostça yaklaştık. 'Denizlispor'un menfaati için birlikte çalışalım' dedik. Ama tam tersi çalışanları, futbolcuları bize karşı kışkırttılar. Kapıyı çarpıp giden futbolcu, soluğu eski yönetimin yanında alıyordu" ifadelerini kullandı.

"İCRA GÖNDERİLMESİ TESADÜF DEĞİL"

Kulübe icra gönderilmesinin de tesadüf olmadığını vurgulayan Ergil, "İcra gönderen bir antrenörün bir gün önce eski başkan Ahmet Yalın Yıldırım'ın yanında görüldüğünü belirledik. 'A.Ş'yi bize verin, gidin buradan. Sizi istemiyoruz' dedim. 'Denizlispor'un sahibi ve emanetçisi biziz' dediler. Doğalgazın, elektriğin kesilmesiyle tehdit ettiler. Ne tesadüf 3 gün sonra doğal gazımız kesildi. Ben yetkileri ellerinden aldıkça tepki gösterdiler. Kulübün aracı eski yöneticilerden birindeydi. Aracı altından aldık. Evimin kenarına sakladım. Çünkü bağlaması vardı. Tesadüf bu ya, evimin yanındaki aracı buldu ekipler. Bu kadar tesadüf olur mu?" diye tepki gösterdi.

"RESMEN ÖZERKLİK İLAN ETMİŞLER"

Ergil, altyapı hocalarına da tepki gösterirken, "Benim için bardağı taşıran konu şu oldu. 3 gün önce U19 takımının maçı varmış ama altyapı sorumlusu yöneticinin ve benim haberim yok. Resmen özerklik ilan etmişler. Altyapı hocalarını değiştireceğim ama gitmiyorlar. 1 milyon tazminata direniyorlar. Ama ben yine de altyapı hocalarıyla yolları ayıracağım. Beni tanımayanla çalışmam. Altyapı hocaları, Ahmet Yalın Yıldırım'a başkanım' diyor. Bu nedenle çalışamayacağım. Ahmet Yalın Yıldırım döneminden 2 bankamatik memuru var kulüpte. Kulübe gelmeden evden maaş alıyor. Birçok futbolcudan profesyonel olmak için para alınmış, Boluspor'a futbolcu gönderilmiş benim başkanlığım döneminde" dedi.