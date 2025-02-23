Ezeli rekabette 18. yabancı hakem

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalmasıyla beraber 18. kez yabancı hakem görev alacak. İki takım arasında yabancı hakemin görev yaptığı son derbi, 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynandı. Sonrasında uzun süre Doğan Babacan ve Ertuğrul Dilek'in yönettiği derbilere yabancı hakem atanmadı. Yabancı hakemin yönettiği 17 Süper Lig derbisinde takımlar beşer galibiyet aldı. İki takım arasındaki derbilerde 7 kez eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın attığı 14 gole, Fenerbahçe 18 golle karşılık verdi. Avusturya'dan Alois Kessler'in yönettiği 1970 yılındaki derbiyi F.Bahçe 1-0 kazanmıştı. Slavko Vincic, Süper Lig'de görev yapan 136'ncı yabancı hakem olacak. Türkiye'de profesyonel ligin kurulduğu 1959 ila 1970 yıllarında, 14 farklı ülkeden toplam 135 hakem görev yaptı.

EN SON GÖZTEPE MAÇINDA

Süper Lig'de en son 24 Mayıs 1970'te yabancı hakem sahne aldı. Ligin bitimine bir hafta kala Göztepe ile Ankara Demirspor arasında yapılan müsabakada düdük üfleen Alman Gerd Henning, Türkiye'de maç yöneten en son yabancı hakemdi. Süper Lig, bu maçtan tam 20 bin gün sonra yabancı hakemlere yeniden kapılarını açacak.