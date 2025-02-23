Golcülerin kapışması

Trendyol Süper Lig'de yarın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak sezonun en önemli randevusu öncesi heyecan tavan yaparken, gözler iki takımın yıldız golcülerinde olacak. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadelede Aslan'da Victor Osimhen, Kanarya'da ise Youssef En-Nesyri'nin performansları, derbinin sonucunu doğrudan etkileyecek. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 18 maça çıkan Osimhen, 14 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 maçta da 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 20 kez fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu. Sarılacivertli ekibin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de attığı 15 golle son haftaların en formda oyuncuları arasında. Fenerbahçe'de 22 Süper Lig maçında 15 kez fileleri havalandıran En-Nesyri, toplamda 36 resmi müsabakada 24 kez gol sevinci yaşadı. En-Nesyri, derbide de konuk takımın gole en yakın oyuncusu olacak. G.Saray'da 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşayan Ahmed Kutucu gole en yakın isimler. F.Bahçe'de ise 12 golle Edin Dzeko takımın en golcü ikinci oyuncusu. Trendyol Süper Lig serüveninde Dusan Tadic'in ise 8 golü bulunuyor.