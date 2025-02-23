Kartal Solskjaer ile çıkışta

Beşiktaş, teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'i getirdikten sonra ligde yükselişe geçti. 18 Ocak'ta Beşiktaş ile sözleşme imzaladıktan sonra ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde çıkan ve Athletic Bilbao'yu 4-1 yenerek Beşiktaş kariyerine süper bir başlangıç yapan Solskjaer, daha sonra ligde Antalya ile deplasmanda berabere kalmıştı. Peşinden çıkılan Twente maçını kaybedip Avrupa'dan elenen Solskjaer, takımı tanıma sürecini kötü bir tecrübe ile geçirdi. Twente mağlubiyeti sonrası adaptasyon sürecini çabuk atlatan Norveçli teknik adam, futbolcuları tanıyıp, oyun sistemini oturtmaya başladı.

İKİNCİ KEZ SERİ YAKALADI

Siyah-beyazlı futbolcuların, Solskjaer'in istediği doğrultuda performans göstermeye başlamasından sonra, ligde ikinci kez 3 maçlık seri yakaladı. Sezon başında Samsunspor, Antalyaspor ve Sivasspor'u yenerek peş peşe 3 galibiyet alan Beşiktaş, tam 6 ay sonra 3 galibiyetlik seri yakalamış oldu. Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer ile yakaladığı seri galibiyetler ve olumlu hava, ligdeki sıralamasına da yansıyor. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gidebilmek için mutlaka ilk 4 içinde yer almak ya da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak zorunda olan siyah beyazlılar, Solskjaer ile 3 maçta ligde gelişim gösterdi ve sıralamada da yükselişe geçerek, 14 hafta sonra 4'üncü sıraya çıktı.