Morais mucizesi

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü, evinde Hatayspor'u 1-0 yenerek adeta şaha kalktı. Portekizli teknik direktör Jose Morais'in dümene geçmesinin ardından büyük çıkış yakalayan yeşil-beyazlılar son 3 maçta hanesine 7 puan yazdırıp çok önemli virajları döndü. Morais yönetiminde ilk maçını evinde Göztepe ile oynayan Bodrum FK, golsüz beraberlikle sona eren maçta 1 puanı cebine koydu.

'DAHA İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ'

Ertesi hafta Başakşehir deplasmanına çıkan Ege temsilcisi İstanbu'dan 1-0 galip ayrılıp altın değerinde 3 puanı aldı. Dün ise önemli rakiplerinden Hatayspor'u aynı skorla yenen Bodrum FK toplam 23 puana ulaşıp kurtuluş bölgesine çok yaklaştı. 3 maçta da kalesini gole kapatan Bodrum Futbol Kulübü bambaşka bir görüntüye kavuştu.Jose Morais ise yaptığı açıklamada çok önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Çok çalıştıklarını dile getiren Portekizli teknik adam, "Hafta boyunca çok çalıştık ve oyuncularımız maçın savunma ve hücum tarafında büyük performans sergiledi. Takım halinde iyi savunma yaptık. Gelişmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki maçlarda bu performansımızı sürdürerek daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız" dedi. Bodrum Futbol Kulübü gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

GEORGE PUŞCAŞ TAKIMINI SIRTLIYOR

Bodrum FK'nın Rumen golcüsü George Puşçaş son iki maçta attığı gollerle takımına hayat verdi. Başakşehir deplasmanında penaltıdan ağları havalandırıp galibiyeti getiren 28 yaşındaki forvet, Hatayspor maçını da boş geçmedi ve yine zaferin baş mimarı oldu. Ligde gol sayısını 7'ye çıkaran Puşçaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez sevinç yaşadı. Tecrübeli golcü takım arkadaşlarına da 4 kez gol pası verdi. Volkan Demirel'in gelmesiyle birlikte yedek kulübesine hapsolan Puşcaş, yeni teknik direktörleri Jose Morias ile birlikte yine 11'in değişilmez isimlerinden oldu.

MİNİ YORUM / Berke ÖZBAY

ARADIĞINI PORTEKİZLİ'DE BULDU

Sezona yıllarca büyük başarılar elde ettiği teknik direktör İsmet Taşdemir'le başlayan, ancak şok bir kararla yollarını ayırarak Volkan Demirel'le anlaşan Bodrum FK'da beklenen etki gerçekleşmemişti. Demirel yönetiminde üst üste alınan olumsuz sonuçların önünün bir türlü kesemeyen yeşilbeyazlı kurmaylar, yaklaşık üç aylık bir maceranın ardından bir kez daha teknik değişim kararı almıştı. Muğla temsilcisi aradığını, son olarak uzun bir süre Jose Mourinho'nun yardımcılığı görevini yürüten Portekizli Jose Morais'te buldu. Bodrum FK'da işlerin yolunda gitmediği, 6 maçlık 3 puan hasretiyle kazanmayı unuttuğu bir dönemde Morais adeta ayağının tozuyla belki de kulübün kaderini değiştirdi. Yeşil-beyazlılar deneyimli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 3 kritik randevudan 7 puan çıkararak küllerinden doğdu. Zaman zaman teknik direktör değişimlerinin ardından bu tür çıkışları görüyoruz. Şu an Bodrum FK için işler yoluna giriyor 'gibi'. Eğer yeşil-beyazlılar formunu sürekli hale getirebilirse ve daha az performans dalgalanması yaşarsa, işler yoluna girmiş olacak.