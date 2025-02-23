Özkaral’dan konkordato açıklaması

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay'da Başkan Süleyman Özkaral'ın sahibi olduğu şirkete konkordato başlatıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özkaral, 14 aylık konkordato sürecinin Mart ayında sonlanacağını ve bu durumun Altay Spor Kulübü'ne olumlu yansıyacağını söyledi. Maddi sıkıntıları asgariye indirme adına gelecek aydan itibaren önlerinde daha rahat bir tablo olacağını ifade eden Özkaral, şirketine yeni bir konkordato geldiği iddialarını yalanladı.

"GÜÇLENEREK ATLATIYORUZ"

Özkaral, "14 ay önce bu karar alınmıştı ve devletin desteğiyle şirketim bu süreci güçlenerek atlatıyor. Benim şirketim ne

kadar iyi olursa bu kulübümüze olumlu yansır. Kulübümüzün futbolcu ve personel maaşına, yemek, yol ile otel masraflarının daha rahat ödenmesine olanak sağlayacaktır" dedi. Özkaral ayrıca liglere verilen aranın kendileri için olumlu olduğunu, yoğun fikstürde yorulan futbolcuların dinlenme fırsatı bulduğunu sözlerine ekledi.