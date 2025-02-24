Ayberk 3. oldu

ULUSLARARASI Jimnastik Federasyonu tarafından Almanya'nın doğusunda Brandenburg eyaletine bağlı olan Cottbus kentinde düzenlenen Artistik cimnastik Cottbus World Cup'ta Göztepe'nin ve milli takımımızın başarılı sporcusu Mehmet Ayberk Koşak, halka aletinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Topladığı 13.933 puanla beşinci olarak finale kalan başarılı sporcu, finalde 14.000 puan topladı. Ayberk, bronz madalya alarak ülkemizi ve Göztepe'yi gururlandırdı. Göztepe Kulübü, yaptığı paylaşımla sporcusunu tebrik etti. Yapılan paylaşımda, "Dünya Kupası'nda sezonun ilk madalyası geldi. Mehmet Ayberk Koşak, Cottbus'a imzasını bıraktı. Milli sporcumuz Mehmet Ayberk Koşak, Cottbus World Cup'ta halka aletinde 14.000 puan toplayarak üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Sporcumuzu tebrik ediyoruz"denildi.