Ersin Destanoğlu’ndan flaş ayrılık kararı

BEŞIKTAŞ'TA kaleci Ersin Destanoğlu'nun ayrılık kararı verdiği iddia edildi. Kartal'da uzun zamandır yedek olan Destanoğlu, gelecek yaz için transfer tekliflerini değerlendirmek istiyor. 24 yaşındaki kalecinin, kiralık olarak ayrılmak istediği öne sürülürken, İngiltere ve İtalya'dan transfer teklifleri aldığı bilinen Ersin'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor. Kulüp yönetiminin, sözleşme uzatarak oyuncunun kiralık gitmesine izin vereceği düşünülüyor. Bu sezon sadece 5 maça çıkan Ersin, toplamda 7 gol yemiş ve iki maçta da kalesini gole kapatmıştı.