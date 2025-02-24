Horoz dövüşü

AMATÖR kümeye düşmenin eşiğinde ve borç batağında olduğu için adeta can çekişen Denizlispor, mevcut Başkan Erhan Ergil ve kendisini Sportif A.Ş'nin başkanı olduğunu belirten eski kulüp başkanı Ahmet Yalın Yıldırım tarafından paylaşılamıyor. Denizlispor Başkanı Erhan Ergil ile önceki başkan ve Denizlispor Sportif A.Ş'nin başkanı olduğunu belirten Ahmet Yalın Yıldırım'ın kulüp binasında altlı üstlü makam odalarında oturmalarına karşın, sosyal medya üzerinden atışmaları sürüyor. Başkan Ergil'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara Ahmet Yalın Yıldırım aynı sertlikte cevap verdi. Yıldırım, "Sosyal medya üzerinden kulüp yönetilmez. Derhal yönetim istifa etmeli, kongre kararı alınmalıdır" dedi.

"ÖNCE ÖDEMELERİ YAPSINLAR"

Yıldırım, kongrede başkan seçilen Uğur Tataroğlu'nu kast ederek, "Seçimle gelen bir hayalperestin gidişi, her ne kadar iyi niyetli olsa da cahil bir arkadaşın hasbelkader başkan olmasına neden olmuştur" derken, Ergil'in altyapı hakkındaki açıklamalarına ise şu şekilde cevap verdi: Altyapı 4 branşta liderliğe oynarken, müdahale edip takımı bozmaya çalışmak en basit anlatımla cehalettir. Önce maç öncesi primleri ve maaş ödemelerini yapsınlar, takımı maça hazırlasınlar. Yapamıyorsanız bırakın ve kongre kararı alın. Hiçbir şart ve koşul olmaksızın kulübün borcunu ödeyebilecek düzgün bir yönetim geldiği takdirde kulüp hemen devredilecektir. Yönetimimiz tarafından verilen tüm paralar geri alınmamak üzere verilmiştir" diye konuştu.

ERGİL: YILDIRIM'I KULÜPTE İSTEMİYORUZ

YILDIRIM'IN yaptığı açıklamalara sosyal medyasından cevap veren başkan Erhan Ergil, "Denizlispor dernek tarafından yönetilir. Denizlispor Sportif A.Ş'nin şu an yüzde 51 hissesi ve yönetim hakkı da Denizlispor derneğindedir. Tamamı yakında kulübe geçecektir. Hiç bilemedin fesih edilecektir. Siz sadece hissedarsınız. Kulüpte oturduğunuz 106 numaralı oda, Denizlispor'a aittir ve yabancı kişileri tesislerimizde istemiyoruz. Gereken şikayetimizi yaptık. Yüzde 49'u benim diyorsun ya hani. Biz yönetim olarak 4-5 milyon harcadık. Sen niye harcamadın? Bulunması gereken paranın yarısı da senin sorumluluğun, o zaman bul. Ben altyapıdaki hocaların bırakmasını istemiyorum. Hepsi baş tacı. Ama senin yönetimine bağlı olan kişi ile çalışmak istemiyorum. Bu kadar basit" dedi.