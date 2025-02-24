Manisa’da şok iddia

SON 4 maçta 3 yenilgi alarak Trendyol 1. Lig'de düşme hattına yaklaşan Manisa FK'da 2 oyuncunun kadro dışı bırakıldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların kendi evinde Bolu'ya 2-0 kaybettiği maçın ardından deneyimli sol bek Kaan Kanak ve kanat oyuncusu Moryke Fofana'nın takımdan uzaklaştırıldığı ifade edildi. Teknik ekibin verdiği kararın ardından iki oyuncu da Ege ekibiyle vedalaştığı kaydedildi. 2022- 23 sezonunun devre arasında Hatay'dan transfer edilen Kaan, bu sezon 22 lig maçında görev aldı. Sezon başında Samsun'dan transfer edilen Fofana ise oynadığı 22 maçta 6 gol ve 2 asistle oynadı. Ege temsilcisi, cuma günü deplasmanda oynayacağı G.Birliği maçı ile yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.