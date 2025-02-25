Altınordu’ya Zenit övgüsü

NESINE 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi ve Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'ni dünya kulüplerinin hizmetine sunuyor. Daha önce Stuttgart, Grasshoppers, Katar'dan Aspire Academy ve Rus Zenit'i konuk eden Altınordu'nun son misafiri Zenit Academy oldu. 66 sporcu ve 22 kişilik ekibi ile 13 Şubat'tan beri Metin Oktay Yerleşkesi'nde kamp yapan Zenit Academy'nin spor yöneticisi Sergei Belogolovtsev, tesiste futbolcuların gelişimi için her türlü imkanın olduğunu belirtti. Belogolovtsev "Bölgedeki en iyi futbol üslerinden biri. Çok iyi imkanlarınız mevcut" dedi. Zenit U15 Takım Antrenörü Maxim Kovalenko da, "Çok gelişmiş bir tesis. Futbol sahaları, spor salonları, sıcak ve soğuk havuzlar, kriyoterapi merkezi var" diye konuştu.