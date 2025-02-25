Balıkesir’in gururu Alara

ANTALYA'DA yapılan Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Balıkesirli milli eskrim sporcusu Alara Atmaca, Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak Türk eskrim tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Yine aynı şampiyonada milli eskrim sporcu Elvin Gülışık, gösterdiği başarılı performansla 5. oldu. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sosyal medya hesaplarından Avrupa şampiyonu olan Alara Atmaca ve 5. olan Elvin Gülışık ile antrenörleri Onur Atmaca'yı tebrik etti. Sporcular ve antrenörleri Balıkesir kentinin gururları oldu.