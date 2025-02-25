Denizlispor’da bitmeyen kavga

DENiZLiSPOR'DA başkan Erhan Ergil ile eski başkan Ahmet Yalın Yıldırım'ın atışmaları bitmek bilmiyor.

Denizlispor Başkanı Erhan Ergil

"Bana Facebook'tan kulüp yönetiyor diyenler Instagram'dan A.Ş yönetiyor" diyen Ergil, bir kez daha Yıldırım'a atıfta bulunarak "Neden yüzde 49'u üzerine aldın? Kulübe devretmeye neden karşısın? Gelir getirecek her şeyi oraya bağlarken, borçları neden buraya kilitliyorsun? Yarısı seninmiş ya bu kulübün, hadi gaz açılacak yarısını ver mesela. Neden 6 puan silinecekken hortum aldın, buzdolabı aldın. Cebinden harcayıp harcamadığını savcılar ve kanun görecek! Bu kulübün üzerinden ellerinizi çekin" ifadelerini kullandı.

Eski başkan Ahmet Yalın Yıldırım

Denizlispor'un imza sorumlusu olduğunu hatırlatan Ergil, "Haberim dışında, imzam dışında alt yapımızdan başka kulüplere oyuncu transferini kabul etmiyorum. Mail attım. İlk iş federasyonu arayacağım. 'imza önceden atılmış' bahanesi ile farklı imzalarla giden oyuncu ya da oyuncular hakkında da girişimlerde bulunacağım. Denizlispor Denizli'nindir. Devret hisseleri. Yoksa ben gereğini yapacağım hukuki olarak" diye tepki gösterdi.