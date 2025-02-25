Tarih yazdılar

SUTOPUNDA Kadınlar LEN Challenger Cup'ın İstanbul'da organize edilen dörtlü finallerinde finalde Galatasaray Zena'yı 9-8 mağlup ederek şampiyon olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, üst üste iki zaferle tarihe geçti. Avrupa Yüzme Ligi (LEN) tarafından ilk kez geçen sezon düzenlenmeye başlayan Kadınlar Challenger Cup'ın ilk şampiyonu olan İzmir ekibi kupaları çiftledi.

'ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK'

Son şampiyon ve namağlup olarak katıldığı turnuvanın yarı finalinde Hırvat temsilcisi Mladost'u 14-8 ile geçen İzmir BŞB, İstanbul Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde oynanan finalde de sarı-kırmızılılara üstünlük sağlarken, kupanın ikinci sezonunda da şampiyonu oldu. Organizasyona çıktığı tüm maçları kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor bu zaferle Avrupa'da yenilmezlik serisini de 14 maça çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyespor Sutopu Takımı Başantrenörü Evangelos Pateros, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi. Çok mutlu olduğunu dile getiren Pateros, "Bizim için inanılmazdı. Galatasaray bizi çok iyi ağırladı. Çok teşekkür ederim. Dünkü gibi çok iyi bir efor ortaya koyduk. Kupayı kazanmayı hak ettik" şeklinde konuştu.