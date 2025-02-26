İzmir ekiplerinin Sultanlar Ligi yolu

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nu ilk iki sırada bitirerek Play- Off yarı finaline yükselen Papara Göztepe ve İnfo Yatırım Karşıyaka'nın fikstürleri belli oldu. Alanya 100. Yıl Recep Hafızoğlu Salonu'nda 4-5-6 Mart günlerinde oynanacak müsabakalarda ilk iki sırayı alan ekipler adını final grubuna yazdıracak. 1 Grup'ta yer alan sarı-kırmızılılar, 4 Mart'ta saat 12.00'de Bozüyük Belediyespor ile karşılaşacak.

5 Mart'ta saat 14.00'te Bolu Beledilespor ile karşılaşacak Göz-Göz, son gün ise saat 14.00'te İlbank SK ile karşılaşacak. 2. Grup'ta yer alan Kaf-Kaf, 4 Mart'ta 18.30'da İstanbul BBSK ile 5 Mart'ta saat 16.30'da Merinos Voleybol'la ve son gün ise 18.30'da PTT ile karşı karşıya gelecek. İki İzmir kulübünün ortak hedefi gruplarında ilk iki sırayı alarak 13-14-15 Mart tarihlerinde oynanacak final grubuna kalmak.