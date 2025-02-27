İki hocaya da ceza gelebilir

TRENDYOL Süper Lig'de Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından teknik direktörler Okan Buruk ve Jose Mourinho PFDK'ya sevk edilmesiyle birlikte gözler çıkabilecek cezalara çevrildi. Okan Buruk'un Futbol Disiplin Talimatı'nın 38, Jose Mourinho'nun ise 36 ve 41. maddelerinden PFDK'ya sevk edildiği açıklanırken iki hoca ile ilgili ceza ihtimalleri tartışılıyor. Okan Buruk'un sevk edildiği Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesine göre, maç sonrası hakem kararlarını eleştiren sözleri bu çerçevede değerlendirilerek, PFDK ihlalin boyutuna göre karar verecek. Buruk'un ceza alması durumunda, 1 ila 3 maç tribünde olma ihtimali bulunuyor.

Jose Mourinho ise 36 ve 41 uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Bu maddeler uyarınca müsabakadan men veya para cezası verilebilecek. Ancak ayrımcılık ihlaline ilişkin 42. maddeden sevk yapılmadı. Bu nedenle TFF açıkça, Mourinho konusunda 'Irkçılık yok' olarak kabul etmiş gözüküyor. Bu durumda Mourinho'nun cezası "Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Tehdit ve Tükürme" başlıklı 41. madde kapsamında değerlendirilecek. Jose Mourinho'ya ırkçılıktan değil hakaretten üç maç ceza verilmesi gündemde. Üç maç ceza alması durumunda ise Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrum FK maçını tribünden izleyecek. Portekizli hoca, 6 Nisan'daki Trabzonspor maçında ise kulübede yer alabilecek.