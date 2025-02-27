Kupa heyecanı

ZİRAAT Türkiye Kupası, bugün birbirinden kritik maçlar oynanacak ve ATV, A Spor ve A2'deki randevularla son çeyrek finalistler belli olacak. Göztepe, B Grubu 3'üncü maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak ve mücadeleden puan veya puanlar alması halinde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın adını bir üst tura yazdıracak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabaka A2'den ekranlara gelecek ve maçta Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak.

Aynı gruptaki diğer randevuda Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor. Maçı A Spor'dan yayınlanacak.

Galatasaray ise Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Saat 19.00'daki mücadele öncesi sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 4 puan ile Konya'nın ardından ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray, karşılaşmadan galip ayrılması durumda gruptan çıkacak. Hakem Muhammet Ali Metoğlu yöneteceği maç ATV'den ekranlara gelecek. Sarı-kırmızılılar, berabere kalırsa aynı saatteki Eyüpspor-Başakşehir maçının sonucunu bekleyecek.

GÖZ-GÖZ ROTASYONA GİDEBİLİR

Pazartesi günü Süper Lig'de Samsunspor'la Gürsel Aksel Stadı'nda kritik maçta karşı karşıya gelecek İzmir ekibinde teknik direktör Stanimir Stoilov'un Kasımpaşa deplasmanına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması beklenirken, İstanbul ekibi de aldığı karar doğrultusunda Göz-Göz'e karşı U19 takımıyla mücadele edecek. Kupada kazanıp ilk 8'e girmeyi hedeflediklerini belirten Stoilov, "Kazanıp hem çeyrek finali istiyor hem de moral kazanmayı amaçlıyoruz" dedi. Göztepe B Grubu'ndaki ilk iki maçında Erzurumspor ve Gaziantep FK'yı 1-0 yenerek 6 puan topladı ve ikinci sıraya adını yazdırmıştı.