Manisa’yı korku sardı

TRENDYOL 1. Lig'de mücadele eden Ege temsilcisi Manisa FK'yı korku sardı. Ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan ve sezon başından bu yana yönetimsel sıkıntılarla mücadele eden siyah-beyazlı ekip, ligden düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bir dönem çıkışa geçen ve peş peşe aldığı puanlarla Play-Off hattına yaklaşan Manisa temsilcisi, ligdeki diğer takımların puanlarının birbirine çok yakın olması nedeniyle korkulu rüya görmeye başladı.

Bu sezon çıktığı 26 karşılaşmadan 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Manisa ekibi, 33 puan ile 16. sırada konumlandı. Şu an ateş hattındaki 17. sırada bulunan Iğdır ile aynı puanı paylaşan Manisa, bir an önce toplayacağı puanlarla kötü gidişe 'dur' demek istiyor. Ege ekibinin özellikle son 5 iç saha maçından galibiyet çıkartamaması dikkat çekiyor.

KRİTİK MAÇLAR OYNAYACAK

Önümüzdeki 1 ay boyunca çok kritik maçlara çıkacak Manisa ekibi, adeta kaderini çizecek. Önce Play-Off hattındaki Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak Manisa FK, sonra ateş hattındaki Iğdır FK ile kapışacak. Siyah-beyazlılar E.Erokspor maçının peşi sıra Pendikspor ile karşılaşacak.