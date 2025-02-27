Trabzon çeyrek finalde

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Trabzonspor, sahasındaki Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u farklı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı: 5-2. 13. dakikada Banza, ceza sahası içindeki Lundstram'ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Ivo Grbic'den döndü. Dönen topu Lundstram kaleci'nin sağından ağalarla buluşturdu: 1-0.
40'ta Savic'in savunma arkasına uzun pasında Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu: 2-0. 45'te Mendy'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu: 3-0. 59'da Cham'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top Ivo Grbic'in solundan ağlarla buluştu: 4-0.
63'te Rize penaltı kazandı, topun başına geçen Jurecka, atışı gole çevirdi: 4-1. 83'te Arif Boşluk'un soldan ortasında topu iyi takip eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 5-1. 89'da Nielsen uzaktan vuruşunda skoru belirledi: 5-2.