Uşakspor’un gözü yüksekte

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta geride kalan süreçte oynadığı 20 karşılaşmada sahadan 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 de mağlubiyet alarak puan cetvelinde altıncı sırada bulunan ve sıralamada daha üst seviyeye çıkmak için mücadele veren Uşakspor'un 29 yaşındaki Kulüp Başkanı Doğukan Kurnaz, açıklamalarda bulundu. Kulübün üst lige çıkmasını için çok çabaladıklarını dile getiren Başkan Kurnaz, "Kulübümüz şu an altıncı sırada. Play-Off potasına girdik. Tabii ki de altıncı sıra bizim için iyi bir sıra değil. İnşallah ilerleyen haftalarda Play-Off'u garantileyip bir üst lige çıkacağız" şeklinde konuştu.

"BAŞARILI GÜNLERE DÖNECEĞİZ"

Hedeflerden de bahseden kırmızı-siyahlı kulübün genç başkanı Doğukan Kurnaz, "Tabii ki de her takımın hedefi şampiyon olup, ligden çıkmaktır. Bizim de buradaki hedefimiz takımın şaşaalı ve başarılı günlerine dönmesine ek olarak hem Uşaklılara iyi bir futbol izlettirmek hem de takımızı ait olduğu yere kazandırmak" diye konuştu.

CAMİAYA DESTEK ÇAĞRISI YAPTI

Başkan Doğukan Kurnaz açıklamasını camiaya destek çağrısında bulunarak tamamladı. Uşakspor taraftarının her zaman yanlarında olduğunun altını çizen Başkan Kurnaz, Uşaklıları takımlarına sahip çıkmaya davet etti ve şu cümlelere yer verdi: "Uşak Futbol Kulübü'nün taraftarı Aşigolar bizim gururumuz. Onlar da sahip çıkıyor bana. Elimden geldiği kadar hem deplasmanda hem de burada onlara sahip çıkıyorum. Onlara da buradan gece-gündüz demeden destekleri için teşekkür ediyorum. İş adamlarımızın, esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın Uşakspor'a sahip çıkmasını istiyorum."