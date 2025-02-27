Zafer zamanı

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, futboldan sonra voleybolda da en üst seviyeye yükselmek için geri sayıma geçti. İki sezon önce kıyısından döndüğü Sultanlar Ligi hedefine 100. yılında ulaşmak isteyen İzmir ekibi, yarı final Play-Off turunda 4-5-6 Mart tarihlerinde sırasıyla Bozüyük Bld, Bolu Bld ve İlbank ile oynayacağı maçların ardından grubunda ilk ikiye girerek adını final grubuna yazdırmayı hedefliyor. Zorlu Play-Off maçları öncesinde Göztepe Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu.

.Taraftarlar sezon boyunca tribünlerdeki yerlerini alarak takıma büyük destek verdi. Göztepe taraftarları hakkında düşünceleriniz nedir ve Play- Off öncesi onlara bir mesajınız var mı?

Göztepe taraftarı bu sezon sadece bir destek unsuru olmadı, aynı zamanda takımın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Tribünlerde yarattıkları atmosfer, oyuncularımızın sahadaki performansına doğrudan etki ediyor. Özellikle çocukların ve gençlerin voleybola ilgisini artırmaları çok değerli. Play-Off sürecinde de aynı coşkuyu görmek istiyoruz. Biz sahada elimizden geleni yapacağız, taraftarlarımızın desteğiyle bu sezonu unutulmaz bir hikâyeye çevirmek istiyoruz.

. Play-Off maçlarında karşılaşacağınız rakipleri nasıl değerlendirirsiniz?

Play-Off'a kalan her takım buraya gelmeyi hak etti ve her biri güçlü rakipler. Bizim için asıl mesele kiminle oynayacağımızdan çok, kendi seviyemizi yukarıda tutabilmek. Sezon boyunca sahaya koyduğumuz ciddiyeti ve disiplini aynen devam ettirmeliyiz. Rakiplerimizi analiz ediyoruz, onların güçlü ve zayıf yönlerine çalışıyoruz ama en büyük rakibimiz kendi oyunumuz.

. Normal sezon ve Play-Off turundaki maçların atmosferi farklıdır. Bunun için farklı stratejileriniz var mı?

Play-Off maçları çok daha yüksek tempolu ve baskılı geçiyor. Burada en önemli şey, sezon boyunca edindiğimiz oyun disiplinini ve motivasyonu kaybetmemek. Stratejik anlamda en büyük fark, rakiplere göre esnek planlar yapmamız ve maça hızlı adapte olmamız olacak. Ayrıca, mental olarak da güçlü kalmamız gerekiyor. Sezon boyunca gösterdiğimiz istikrarı, burada da devam ettirerek hedefimize ulaşmak istiyoruz.

. Takım içindeki arkadaşlık şampiyonluk için önemli bir faktör. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Başarı, sadece saha içindeki taktikle değil, takım içindeki birliktelikle de gelir. Bu sezon takım ruhunu sahaya çok iyi yansıttık. Tecrübeli oyuncularımızın, genç oyunculara yol göstermesi bizim için büyük bir avantaj oldu. Oyuncuların birbirine duyduğu güven ve aidiyet duygusu, zorlukları aşmamızda en büyük gücümüz.

. Bir başka İzmir ekibi Karşıyaka da Play-Off'a kaldı. İki takım taraftarlarının futbolda en üst seviyede karşılaşma hayali voleybolda gerçekleşebilir. Bu konu hakkında fikirleriniz nelerdir?

Göztepe-Karşıyaka rekabeti İzmir'in en büyük spor dinamiklerinden biri. İki kulüp de köklü geçmişiyle ve büyük taraftar desteğiyle bu rekabeti sadece futbolla sınırlı tutmuyor. Voleybolda böyle bir karşılaşmanın olması hem şehrin spor kültürüne hem de voleybola olan ilgiyi artıracaktır. Sahada rekabet ne kadar büyük olursa olsun, önemli olan İzmir voleybolunun gelişmesi ve bu şehrin sporla daha da büyümesi. Bu tür maçlar, sporun birleştirici gücünü göstermek adına büyük bir fırsat.